30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler kapalı mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi bugün olacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin açık olup olmayacağı, özellikle hastalar ve yaşlılar arasında en fazla tartışılan konular arasında yerini buldu. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eczaneler açık mı olacak? Nöbetçi Eczane sistemi bugün olacak mı? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl resmi tatil olarak kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşları ise tatil süresince kapalı olur. Yaşlı ve hasta vatanalar ise 30 Ağustos günü ilaçlarını eczanelerden alıp alamayacağını şimdiden soruşturmaya başladı. 0 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin kapalı olup olmayacağı veya nöbetçi eczane üslünce mi yani nasıl faaliyetine devam edeceği ise belli oldu. İşte merak edilen detaylar…
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAM'INDA ECZANELER AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla eczaneler kapalı olacak. Tüm resmi tatillerde olduğu gibi eczaneler nöbetçi eczane usulünce faaliyetini sürdürmeye devam edecek.
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI
ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczaneler hafta içi sabah saat 09.00'da açılır ve 19.00'a kadar faaliyet gösterir. Bazı illerde ve ilçelerde kapanış saat 18.00'de olabiliyor.
Hafta sonu ise eczaneler sadece Cumartesi günü açık oluyor. Cumartesi günü 09.00'da açılan Eczane 19.00'da kapanır.
Söz konusu belirtilen mesai saatleri dışında ise nöbetçi eczane usulü devreye girer. Bölgelere göre belirlenen eczaneler açık olur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? 2023-2024 DGS TERCİH KILAVUZU!
- MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?
- Mavi Ay nedir, Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Süper Mavi Ay dolunayı ne demek, ne sıklıkla görülür?
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde Müslümanlar neyi kutlar, önemi nedir?
- Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!
- Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...
- Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...
- Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
- Hangisi ördekgillerden tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür?
- "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır?