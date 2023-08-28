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Başpehlivan İsmail Balaban'dan müsabaka sonrası sert tepki: Sen beni satın mı aldın kardeşim?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Başpehlivan İsmail Balaban’dan müsabaka sonrası sert tepki: Sen beni satın mı aldın kardeşim?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu. Müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı Murat Koyuncu ile tartıştı. Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yenip, başpehlivan olan İsmail Balaban, müsabakanın hemen ardından dinlenmeye çalışırken yanına gelip sarılarak fotoğraf çekilmek isteyen hayranı Murat Koyuncu ile tartıştı.

İsmail Balaban, Seydikemer ilçesi Seki Çayırı'ndaki 30'uncu Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında dün düzenlenen müsabakalarda rakibi Enes Doğan'ı yaklaşık 10 dakika süren müsabakada yenerek başpehlivan oldu.

"NEFES ALAMIYORUM"

Hayranına tepki gösteren Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi. Koyuncu "Biz seyirciyiz, sen sporcusun, tabii ki fotoğraf çekileceksin" deyince sinirlenen Balaban, "Sen beni satın mı aldın kardeşim? Nefes alamıyorum. Hangi sporda böyle?" sözleriyle tepki gösterdi. Balaban'ı çevresindekiler sakinleştirdi.

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