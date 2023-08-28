Başpehlivan İsmail Balaban’dan müsabaka sonrası sert tepki: Sen beni satın mı aldın kardeşim?

"NEFES ALAMIYORUM"

Hayranına tepki gösteren Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi. Koyuncu "Biz seyirciyiz, sen sporcusun, tabii ki fotoğraf çekileceksin" deyince sinirlenen Balaban, "Sen beni satın mı aldın kardeşim? Nefes alamıyorum. Hangi sporda böyle?" sözleriyle tepki gösterdi. Balaban'ı çevresindekiler sakinleştirdi.