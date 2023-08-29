Gözyaşları içinde anlattı! Köpeğin saldırdığı genç kız böyle kurtulmuş

"SOKAK HAYVANLARI SORUNUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUM"

Sokak hayvanlarına karşı bir çözüm bulunmasını isteyen Esiroğlu, "Ben hayvanları çok seven birisiyim, benden onlara asla zarar gelmezdi ki hayvanseverler belki benim şiddet uyguladığımı sanacaklar. Ama ben hayvanları severim, ben kendi canımı kurtardım ama benden daha küçük birisi olsaydı hiçbir şekilde korunmazdı. Bu duruma artık kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Sadece benim canım değil, çoğu insanın canı yandı. Ben hayvanlara karşı sempati duyan birisiyim, evimde hayvan da besliyorum. Bu sefer ne yazık ki bana saldırdılar. Bu soruna kimse çözüm bulmuyor, çözüm bulunmasını istiyorum" diye konuştu.