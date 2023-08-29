CHP’li Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi

Yöneticilerin kafalarına göre sistem uyguladığını ve işçilere mobing uyguladığını öne süren Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin bu duruma müdahale etmesini, işçilerin çalışma koşul ve ücretlerinin düzeltilmesini istedi.



Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, şantiye alanındaki yönetici odasından işçilerin eylemiyle ilgili gelişmeleri izledi. Hançerli, çalışanların işi bırakmalarının yasal olmayan bir eylem olduğunu, yine de anlayışla karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Hançerli, geçen yıl İstanbul'daki en iyi toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını, özel bir şirket veya kurum olmadıklarını, merkezi yönetimden gelen katkılar ve vergilerle hizmet verdiklerini de ekledi.

Eylemin ardından belediye yöneticileri, sendika temsilcileriyle işçi ücretlerini görüştü.

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