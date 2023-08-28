Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
Uzun yıllardır efsanelerde anlatılan tarihi hazine sonunda bulundu! Arkeologlar ve hazine avcıları, uzun ve özenli bir araştırma sürecinin ardından hazineyi bulmayı başardı. Kazma ilk kez toprağa vurulduğunda, altınlar adeta yerden fışkırdı. Arkeologlar ise altın sikkelere dair daha derinlemesine araştırmalar yapmaya başladı.
İsrail'in kuzeyinde yer alan Hermon Nehri doğa koruma alanı içindeki Banias arkeolojik sahasında tarihi bir keşif gerçekleştirildi. Arkeologlar, duvarın içine gizlenmiş bir hazineyi buldu ve bölge tarihine yeni bir ışık tuttu. Heyecan verici bu keşif, arkeoloji dünyasında büyük bir çığır açabilecek nitelikte.
Yapılan araştırmalar ve analizler bulunan sikkelere dair tarihi ve arkeolojik önemli ipuçları sunuyor. Sikkelere ait yazıtlar ve motifler, bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemlerine ışık tutuyor.
635 yılı Müslümanların bölgeyi fethettiği tarihi bir dönem olarak biliniyor ve bu hazinenin o döneme ait olduğu düşünülüyor.
Bilim insanları ülkenin kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gr ağırlığındaki istifin MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını söyledi. Araştırmacılar ayrıca, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonlarına ışık tuttuğunu söyledi.
DUVARDAN SERVET FIŞKIRDI
Kazı yöneticisi Yoav Lerer, "Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz. Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir" diye konuştu.
Diğer taraftan İsrailli yetkililer antik kentin bir yerleşim bölgesinde yapılan kazıda altın sikkelerin yanı sıra bina kalıntıları, su kanalları ve borular, bronz sikkeler ve çok daha fazlasını ortaya çıkarıldığını aktardı.
İsrail Eski Eserler Kurumu'nda nümismatik (para birimi) uzmanı olan Dr. Gabriela Bijovsky, madeni paraların bir kısmının İmparator Phocas'a (MS 602-610) ancak çoğunun halefi Herakleios'a (MS 610 - 641) ait olduğunu söyledi.
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- Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
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