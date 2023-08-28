Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...

Yapılan araştırmalar ve analizler bulunan sikkelere dair tarihi ve arkeolojik önemli ipuçları sunuyor. Sikkelere ait yazıtlar ve motifler, bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemlerine ışık tutuyor.

635 yılı Müslümanların bölgeyi fethettiği tarihi bir dönem olarak biliniyor ve bu hazinenin o döneme ait olduğu düşünülüyor.