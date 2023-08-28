Kocaeli’de ’sahte dolar’ operasyonu: 8 kişi suçüstü yakalandı

Şüphelilerin evlerinde ve matbaada yapılan aramada, 50 ve 100 dolarlık sahte banknotlar ile kalıplar ve matbaa makineleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN