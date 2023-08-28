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İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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İstanbul Ümraniye’de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Ümraniye'de İETT otobüsünün 2 çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünün çarptığı çocukların savrulması yer aldı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşbaşı Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İETT otobüsünün çocuklara çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, İETT otobüsünün çarptığı çocukların savrulması yer aldı.

İETT otobüsü 2 çocuğa çarptı İETT OTOBÜSÜ 2 ÇOCUĞA ÇARPTI

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