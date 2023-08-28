Eskişehir’de gece yarısı korkutan patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.