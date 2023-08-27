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Adana'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Adana’da otomobil koyun sürüsüne çarptı: 100 koyun telef oldu

Adana'da kara yolunda otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 100 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, telef olan koyunların ve aracın kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.

Adana'da kara yolunda otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 100 koyun telef oldu.



Alınan bilgiye göre, D-400 Adana-Ceyhan karayolu Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi mevkiinde bir otomobil yoldaki koyun sürüsüne çarptı.

KOYUNLAR TELEF OLDU

Kazada 100 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, telef olan koyunların ve aracın kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı.

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