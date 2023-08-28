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TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut İzmir'de ziyarete açılacak

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.08.2023
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TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut İzmir’de ziyarete açılacak

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut gemileri ziyarete açılacak. İşte ziyaret saatleri...

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gemiler 30 Ağustos'ta Alsancak Limanı'nda olacak.

TCG Sancaktar ve TCG Büyükada, 10.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

TCG Umut gemisi de aynı gün limanda 09.00-13.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek, 14.00-17.00 saatlerinde körfez turu gerçekleştirecek.

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