TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut İzmir'de ziyarete açılacak
YAŞAM AA
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut gemileri ziyarete açılacak. İşte ziyaret saatleri...
İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, gemiler 30 Ağustos'ta Alsancak Limanı'nda olacak.
TCG Sancaktar ve TCG Büyükada, 10.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? Kırtasiye yardımı e-Devlet başvuru yapma ekranı
- Okullar ertelendi mi, ne zaman açılacak 2023? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıflara okullar ayın kaçında açılacak? MEB son dakika açıklamalar...
- Bursluluk sınavı 2022-2023 çıkmış sorular neler? 5,6,7,8,9,10. ve 11.sınıf bursluluk sınav konuları 2023 PDF! 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim...
- 1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?
- Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...
- Topraktan altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan keşif! Duvarın içinden tam tamına...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?
- KYK borcu olan öğrenciler için son fırsat! Süre 31’ine kadar uzatıldı! İnteraktif Vergi Dairesi ödeme ve başvuru ekranı
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 28 Ağustos Pazartesi Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine gündem konuları...
- e-Devlet'e neden giremiyorum, bir sorun mu var? Hata kodu, bu sayfaya erişiminiz engellenmiştir ne demek? 28 Ağustos Pazartesi e-Devlet giriş...
- ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES sonuç sorgulama...