Van'da korkunç trafik kazası! 14 kişi yaralandı
Van’ın Gevaş ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yatan minibüste bulunan 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Atalan Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 52 ADT 405 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
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