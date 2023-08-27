Hatay’da doğalgaz patlaması! Bölgede yoğun çalışma...
Hatay’ın Antakya ilçesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Yangının gören vatandaşlar kısa süre içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangın, Bekir Karabacak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Asi Nehri'nin kenarında henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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