İstanbul Bağcılar’da boş arsadaki kuyuda ceset bulundu! Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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