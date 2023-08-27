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İstanbul Bağcılar'da boş arsadaki kuyuda ceset bulundu! Soruşturma başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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İstanbul Bağcılar’da boş arsadaki kuyuda ceset bulundu! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Bağcılar'da bulunan boş bir arsadan gelen kötü koku üzerine yapılan incelemede, su kuyusunda erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından soruşturma başlattı.

Bağcılar'da boş arsada bulunan su kuyusunda erkek cesedi bulundu. Olay, uzun süredir boş araziden gelen kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin, kokunun geldiği yerdeki kuyuyu kontrol etmeleri üzerine ortaya çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1745 Sokak'ta bulunan 4 ay önce yıkılmış bir binanın arsasında meydana geldi.

Günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti. Kuyuda cesedi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kuyuda çalışma yaptı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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