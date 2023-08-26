İYİ Parti’nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu

DUYARSIZLIK 'PES' DEDİRTTİ

Çöplerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise kullanıcılar tarafından tepkiye neden oldu. Program sonunda sunucunun katılımcılara çöpleri toplamaları yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen çöplerini Türk ordusunun 1922'de Büyük Taarruz konuşlandığı alanda bırakıp gitmeleri ise duyarsızlığın bu kadarına 'pes' dedirtti.