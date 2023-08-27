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Bariyerler önden girdi arkadan çıktı! Kuzey Marmara'da korkunç kaza: Yanarak can verdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.08.2023 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023
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Bariyerler önden girdi arkadan çıktı! Kuzey Marmara’da korkunç kaza: Yanarak can verdiler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Çelik bariyerler aracın önünden girip arkasından çıkarken, alev alan araçta bulunan 2 kişi yanarak can verdi, 1 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada bariyer otomobilin önünden girip arkasından çıktı. Alev alan otomobildeki 2 kişi yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Cengiz N. idaresindeki 34 FEK 101 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin önünden girdi, arkasından çıktı. Alev alan otomobili gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



2 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobilde sıkışan İdris. S. isimli yolcu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İdris. S. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü Cengiz. N. ve Kerem. A. isimli yolcunun yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, hurdaya dönen otomobilde incelemelerde bulundu.

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