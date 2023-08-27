Bariyerler önden girdi arkadan çıktı! Kuzey Marmara’da korkunç kaza: Yanarak can verdiler

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İdris. S. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan ekiplerce yapılan incelemelerde sürücü Cengiz. N. ve Kerem. A. isimli yolcunun yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.