Acı olay! İlk iş günü ölüm nedeni oldu! Yer: Güngören

"BURADA BİR İHMAL OLDUĞU ORTADADIR"

Olayı anlatan Muhammed Haluk Çavuşoğlu, "Buradaki çalışanlardan aldığımız bilgiler üzerine, 16 - 17 yaşlarında bir kardeşimiz burada çalıştığı esnada oluyor. Bugün de burada çok rüzgar vardı. Çalışma arkadaşları da "Rüzgarlı alanda vinçleri kaldırmayalım" demişler. Sorumlusu kimse çalışabileceğini söylüyor. Vinç kaldırıldıktan sonra üzerine demir ya da tahta düşüyor ve vefat ediyor. İş güvenliği uzmanına durumu sorduk. Bize ismini bilmediklerini söylediler. İsmini bilmediğiniz insanı nasıl çalıştırıyorsunuz? Henüz bugün işe başladığı söylendi. Neticesinde burada bir ihmalin olduğu ortadadır. Bunun gerçekten araştırılmasını ve bu tarz olayların son bulmasını diliyoruz" dedi.

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