Osmanlı'dan kalma tesbihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor
Şanlıurfa’da farklı değerli taşlardan yapılan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tespihler, 30 bin dolara (yaklaşık 800 bin TL) alıcı buluyor.
Şanlıurfa'da farklı taş ve malzemelerden yapılan tespihler kalitesi ve yapılış tarihine göre rekor fiyatlara satılıyor. Kaplan gözü, kehribar, akik, kuvars, oniks, ametist, hematit, ceyt taşı, jasper taşı, kalsit taşı, Oltu taşı, havlit taşı, mercan, sedef taşı, lav, ay taşı, inci ve firuza taşı gibi değerli taş, maden ve malzemelerden yapılan tespihlerin fiyatı 100 liradan başlayıp 500 bin liraya kadar yükseliyor. Osmanlı döneminde damla kehribardan yapılan ve bugüne kadar herhangi bir zarar görmeyen tespihlerin fiyatı ise 30 bin doları buluyor.
Osmanlı döneminden kalan tespihlerin fiyatının 30 bin dolara kadar yükseldiğini söyleyen Muhammed Bekçi, "100 liradan başlayan fiyatlar 15 bin dolara kadar çıkıyor. 15 bin dolara çıkan tespihin sebebi ise eski dönemlerde yapılmış olması ve emsalinin nadir bulunmasıdır. Bundan ötürü fiyatlarda artış görülen teşbihler 20 -30 bin dolara kadar çıkmaktadır. Ağaç, kehribar, diş grupları, Osmanlı türleri gibi birçok çeşitleri bulunmaktadır'' ifadelerine yer verdi.
"TESPİHLER ESKİDEN ÇOK YAYGIN DEĞİLDİ
Eskiden tespihlerin günümüzdeki kadar yaygın olmadığını söyleyen Mustafa Bozyiğen ise "Yaklaşık 30 yıldır Şanlıurfa'da tespihçilik yapıyorum. Mesleğe başladığım ilk zamanlarda tespih günümüzdeki kadar yaygın değildi. Günümüzde olan kehribarlar eskiden yoktu. Eskiden kuka, Oltu taşı, Osmanlı zar kehribarları ve Yemen zarı vardı'' dedi.
"TESPİHLERDE USTANIN İMZASI OLUR"
Tespihlerde onu yapan ustanın imzası olduğunu söyleyen Mehmet Karataş, "Yaklaşık 20 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Biz yaptığımız zamanlarda tespihler bu boyutlarda değildi. Bu tespihler bizim emeğimiz, üzerinde imzalarımız mevcuttur. Bu imzalarıyla birlikte tespih severler aldıkları zaman bu imza üzerinden bize ulaşıp bize ait olup olmadığını teyit ettiriyorlar. Bu gördüğünüz tespihler uygun fiyatlı olanlardır, 200-250 TL arasında fiyatları değişiyor. Ayrıca yeni üretim olanlar da elimizde mevcuttur. Bu tür tespihler de usta işi tespihlerdir. Şu an elimizde bulunan bu tespih Osmanlı zamanında yapılan bir tespihtir. Bu tespih yaklaşık bin dolar civarındadır, fakat 99 taneli olsaydı fiyatı daha da yüksek olurdu. Tabii bu tespihin daha güzelleri de mevcuttur" ifadelerini kullandı.
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