Osmanlı’dan kalma tesbihlerin fiyatı dudak uçuklatıyor

"TESPİHLERDE USTANIN İMZASI OLUR"

Tespihlerde onu yapan ustanın imzası olduğunu söyleyen Mehmet Karataş, "Yaklaşık 20 yıla yakındır bu işi yapıyorum. Biz yaptığımız zamanlarda tespihler bu boyutlarda değildi. Bu tespihler bizim emeğimiz, üzerinde imzalarımız mevcuttur. Bu imzalarıyla birlikte tespih severler aldıkları zaman bu imza üzerinden bize ulaşıp bize ait olup olmadığını teyit ettiriyorlar. Bu gördüğünüz tespihler uygun fiyatlı olanlardır, 200-250 TL arasında fiyatları değişiyor. Ayrıca yeni üretim olanlar da elimizde mevcuttur. Bu tür tespihler de usta işi tespihlerdir. Şu an elimizde bulunan bu tespih Osmanlı zamanında yapılan bir tespihtir. Bu tespih yaklaşık bin dolar civarındadır, fakat 99 taneli olsaydı fiyatı daha da yüksek olurdu. Tabii bu tespihin daha güzelleri de mevcuttur" ifadelerini kullandı.

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