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Son dakika: Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Nurhak'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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