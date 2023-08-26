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Ankara'da servis ücretlerine zam: Yeni ücret tepkiye neden oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2023
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Ankara’da servis ücretlerine zam: Yeni ücret tepkiye neden oldu

Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70'lik bir zam yapıldı. En kısa mesafe olan 0-3 km arası ücreti yıllık 6 bin 110 liradan 10 bin 400 liraya yükseldi.

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