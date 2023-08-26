Denizli’de markette dans etmişti! 15 gündür haber yok

İhbar üzerine polis ekibi tarafından Akkonak Mahallesi'ndeki evine girilen İyice'nin evde olmadığı tespit edildi. Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice'nin nerede olduğu bilinmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvuru yapıldı.

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