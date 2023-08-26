Denizli'de markette dans etmişti! 15 gündür haber yok
Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca bir genç gibi dans şovu yapması ile milyonların kalbine giren emekli öğretmen Nimet İyice’den 15 gündür haber alınamıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca kendinden geçti ve elindeki çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra alanı adete sahneye çevirdi.
O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. Hayretler içerisinde yaşlı kadını izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı.
Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadının görüntüsü ise milyonlarca tıklanma aldı.
Samimiyeti ve doğallığı ile kısa sürede Türkiye'nin sevgisini kazanan Nimet İyice'den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR işsize 9 ay boyunca en düşük 10.512 TL maaşa bağlayacak! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- 200 İtfaiye Eri alınacak! Konya Büyükşehir Belediyesi en az 55 KPSS puan ile alımlara başladı!
- Uygun fiyatlı denince ilk akla gelen araç oluyor! 2023 model sıfır fiyatı hala 500 bin TL bandında…
- Önümüzdeki ay zam beklenmiyor! Fahiş fiyat artışları birden kesildi! İkinci el araç piyasasında durgunluk satışları etkiledi
- Kilo aldırmayan kıtır kıtır kurabiye tarifi! Kokusunu alan kapınızda yatacak! Çay ve diyet tutkunlarına özel...
- Kahve fincanlarından hangisi önce dolar? Bu zeka testini yüksek IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor!
- DİYETSİZ Göbek yağlarınızı bıçak gibi kesip atacak! 7 günde sporsuz yağlardan kurtulma formülü!
- İOKBS sınav yeri sorgulama ekranı! meb.gov.tr Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?
- TL ile katmerli kazanç! Bankalarda mevduat faizi kasırgası koptu! 32 günde 7.079,45 lira cepte
- ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ALES puanı kaç yıl geçerli? ÖSYM sorgulama ekranı...
- İncir kilo aldırır mı, kaç kalori, her gün kaç tane yemek gerekir? Diyette taze ve kuru incir yenir mi, nasıl tüketilmeli?
- Gönül Dağı yeni bölüm tarihi | 2023 Gönül Dağı yeni sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte oyuncuları...