Erzurum’da husumetlilerin kavgası ölümle bitti! Sabah polise şikayet etti öğleden sonra öldürdü

Bu arada, ekiplerin inceleme yaptığı eve gelen Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay hakkında bilgi aldı. Bir süre çalışmaları yerinde inceleyen Yırtar, olay yerinden ayrıldı. Bünyamin Karatay'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve dley yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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