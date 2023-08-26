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Erzurum'da husumetlilerin kavgası ölümle bitti! Sabah polise şikayet etti öğleden sonra öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Erzurum’da husumetlilerin kavgası ölümle bitti! Sabah polise şikayet etti öğleden sonra öldürdü

Erzurum'da Ümit D. isimli şahıs, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle sabah polise şikayetçi olduğu husumetlisi Bünyamin Karatay'ı, öğleden sonra evine gelmesi sonucu uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.

Olay, öğleden sonra merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sur Sokak'ta meydana geldi. Ümit D., aralarındaki sorun nedeniyle bugün sabah saatlerinde Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, Bünyamin Karatay'ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bünyamin Karatay, öğleden sonra Ümit D.'nin evine gitti ve aralarında tartışm çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D., uzun namlulu silahla Bünyamin Karatay'ı vurduktan sonra kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bünyamin Karatay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKALANDI

Şüpheli Ümit D.'nin, 44 KC 863 plakalı aracıyla kaçtığını tespit eden polis, kent merkezinde arama noktaları oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde suç aleti silahıyla birlikte yakaladı. Ümit D., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada, ekiplerin inceleme yaptığı eve gelen Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay hakkında bilgi aldı. Bir süre çalışmaları yerinde inceleyen Yırtar, olay yerinden ayrıldı. Bünyamin Karatay'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve dley yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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