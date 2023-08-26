İstanbul’un 39 ilçesinde harekete geçildi! 225 çocuk devlet korumasında

DİLENDİRİLEN 225 ÇOCUK İÇİN DEVLET KORUMASI SÜRECİ BAŞLADI

Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve mükerrer dilendiği tespit edilen 322 yetişkin için de haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapıldı.