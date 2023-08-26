İstanbul'un 39 ilçesinde harekete geçildi! 225 çocuk devlet korumasında
İstanbul Valisi Davut Gül'ün ''Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak'' çıkışı sonrası 39 ilçede harekete geçildi. 7 -25 Ağustos tarihleri arasında 39 ilçede 1902'si yetişkin, 225'i ise çocuk olmak üzere toplam 2127 dilenci yakalanırken, 225 çocuk için devlet koruması süreci de başladı.
İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda başlatılan "dilendirilen çocuklara yönelik uygulamalar" devam ediyor.
Şehir genelinde devam eden periyodik uygulamalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından yapılıyor.
Haklarında idari işlem yapılan 1954 şahsa Kabahatler Kanunu'nun 33. ve 37. Maddeleri gereğince toplam 1.193.342 TL idari para cezası kesilirken şahıslardan 28'i hakkında da adli işlem başlatıldı.
DİLENDİRİLEN 225 ÇOCUK İÇİN DEVLET KORUMASI SÜRECİ BAŞLADI
Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve mükerrer dilendiği tespit edilen 322 yetişkin için de haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapıldı.
SON UYGULAMA 25 AĞUSTOS AKŞAMI YAPILDI
Dilendirilen çocuklara ve dilencilere yönelik huzur timlerinin düzenli uygulamalarından sonuncusu 25 Ağustos Cuma günü 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapıldı. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda 189 yetişkin ve 39 çocuk dilenci yakalandı.
Yakalananlardan 195'i hakkında idari işlem yapılırken, 8'i hakkında da çocuğun dilendirilmesi suçundan adli işlem başlatıldı.
Haklarında idari işlem yapılan 195 şahsa toplam 118.513 idari para cezası kesildi.
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