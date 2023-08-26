Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir noktada bulunan 17 katlı otelde yangın çıktı. Otelin bir süredir kullanımda olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Gaziantep'te uzun süredir faaliyette olmayan eski otel binasında yangın çıktı. Şehitkâmil ilçesinin Aktoprak mahallesinde bulunan eski otel binasının 16. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst kata da sıçradı. İhbar üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.
Yangına 15 ve 45 personelle müdahale edildiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Otel uzun süredir kullanılmıyordu. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Ekiplerimiz yangının diğer katlara sirayet etmemesi için soğutma çalışması da yapıyor. Şu anda yangının olduğu katlarda ufak çaplı yanmalar mevcut" dedi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde, Adana ve Kahramanmaraş karayolları kavşağında inşa edilen otel, sahiplerinin borçları nedeniyle icralık olmuş ve yabancı bir banka tarafından el konulmuştu. Otel 2017 yılından beri hizmete kapalıydı.
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