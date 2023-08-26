İstanbul Maltepe’de orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.