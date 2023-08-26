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İstanbul Maltepe’de orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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İstanbul Maltepe’de orman yangını! Ekipler alevlere müdahale ediyor

Son dakika haberleri… İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan ormanda yangın çıktı. Yangın bölgesine Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler

İşte olay yerinden ilk görüntüler

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