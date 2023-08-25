Adana’da bir haftada 8 yangın çıkan binada apartman sakinleri sopayla nöbete başladı

Biz deprem korkusu yaşıyorduk, ama yangın bize depremi unutturdu. Çocuklar gençler eve çıkamıyorlar. Son çıkan yangınlarda Allah'tan mala geldi cana gelmedi. Biz bir an önce bu yangınların neden dolayı çıktığının bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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