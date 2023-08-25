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Şanlıurfa'da TIR'ın 8 aracın arasına daldı! Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Şanlıurfa’da TIR’ın 8 aracın arasına daldı! Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Akçakale- Suruç çevreyolunda seyir halindeki TIR, yol bakım nedeniyle yol kenarında bekleyen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kent merkezine doğru ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 PY 40 plakalı TIR, yol kenarında, bölgede yürütülen yol bakım çalışması nedeniyle bekletilen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kaza sonrası öfkeli kalabalık ekiplere zor anlar yaşatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler

Olay yerinden görüntüler

Olay yerinden görüntüler

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