Şanlıurfa’da TIR’ın 8 aracın arasına daldı! Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.