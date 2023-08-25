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Alanya'da 1800 yıllık Zafer Tanrıçası heykeli bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2023
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Alanya’da 1800 yıllık Zafer Tanrıçası heykeli bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti kazılarında yaklaşık 1800 yıllık 'Zafer Tanrıçası' heykeli bulundu. Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

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