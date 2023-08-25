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Şanlıurfa'da TIR'ın 8 aracın arasına daldı! Ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

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Giriş: 25.08.2023 23:13
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Akçakale- Suruç çevreyolunda seyir halindeki TIR, yol bakım nedeniyle yol kenarında bekleyen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.
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