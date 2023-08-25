İstanbul’un en eski yerleşim yeri: Asırlık mezar ortaya çıktı

Benim babam, babaannem, dedem bütün büyüklerim o mezarlıktaydı biz sonradan nakil ettik. Eski ve sahipsiz olanlar orada kaldılar. Burası su olunca bazen gelip alkol içiyorlar bu bizi çok rahatsız ediyor ama o insanlar da bilmiyor mezarlık olduğunu bir şey diyemiyoruz" şeklinde konuştu.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN