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Ali Sabancı kimdir, nasıl kaza geçirdi? Ali Sabancı sağlık durumu nasıl, ağır mı son dakika? Ali Sabancı Zodyak bot kazası!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Ali Sabancı kimdir, nasıl kaza geçirdi? Ali Sabancı sağlık durumu nasıl, ağır mı son dakika? Ali Sabancı Zodyak bot kazası!

"Ali Sabancı kaza mı geçirdi, son durum ne?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan açıklarında kaza geçirdi. Kazanın ardından kayalıklara çarpan çift, olayın ardından ağır yaralı olarak bulundu. Son dakika haberinin ardından çiftin sağlık durumu merak ediliyor. İşte haberin ayrıntıları...

"Ali Sabancı sağlık durumu nasıl?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kaza geçirdiği öğrenildi. Son dakika haberinin ardından çiftin, sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Ali Sabancı kimdir, nasıl kaza geçirdi? İşte, detaylar...

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Zodyak kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralandı.

ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTILAR!

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

'ALİ SABANCI'NIN DALAĞI ALINDI' İDDİASI

İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Kaza sonrası Ali Sabancı'nın dalağı alındığı ve entübe edildiği iddia edildi. Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul'a getirildi.

ALİ SABANCI KİMDİR?

Pegasus Havayollarının sahibi Ali Sabancı, 1969 yılında Adana'da dünyaya geldi. Türkiye'nin en köklü ailelerinden olan Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyesi olan Ali Sabancı'nın babasının adı da Şevket Sabancı. Ali Sabancı'nın eşi ise Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı.

Ali Sabancı, 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı. 1993 yılında New York'taki Columbia Business School'a başvurdu ve 1995 yılında uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı.

1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi. Sakıp Sabancı'nın vefatından kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben; babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı. Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama) Esaslı Gıda (gıda) ve Gıdaser Gıda (Bonservis) şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Mayıs 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmiştir. Galatasaray spor kulübü Üyesidir.

Üniversite yıllarından tanıdığı, Aydın Doğan'ın kızı ve eski Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.

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