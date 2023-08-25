26 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Batman'da sivil polis aracına otomobil çarptı: 5 yaralı

Batman'da sivil polis aracına otomobil çarptı: 5 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
ABONE OL
Batman’da sivil polis aracına otomobil çarptı: 5 yaralı

Batman’da otomobilin çarptığı sivil polis aracının kaldırıma savrulması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Demokrasi Bulvarı'nda hızla ilerleyen 06 BCD 856 plakalı araç duramayarak sivil polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan polis aracı vatandaşlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA