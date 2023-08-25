Bodrum'da otluk alanda yangın
Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Akyarlar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın yerine sevk edildi.
Yangın bölgesine hava unsurları da gönderildi.
Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
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