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Adana'da korkutan orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Adana’da korkutan orman yangını!

Son dakika haberi...Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi. Yangını söndürme çalışmaları son sürat devam ediyor.

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