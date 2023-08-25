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Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! O bölgeyi etkisi altına alacak! İşte şehirlere göre günlük hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! O bölgeyi etkisi altına alacak! İşte şehirlere göre günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde bazı illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Diğer yandan çok sayıda ilde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalllerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, bazı illerde sağanak yağış etkili olacak.

O İLLERDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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