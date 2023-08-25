Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! O bölgeyi etkisi altına alacak! İşte şehirlere göre günlük hava durumu...

O İLLERDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.