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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ta saat 21.53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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