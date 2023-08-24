Korkunç cinayet kamerada! "1 saat sonra evdeyim" derken öldürüldü





Eşi saldırıda hayatını kaybeden iki çocuk annesi Aslı Özer, "Eşim her gün geldiği gibi işe gelmişti. İlerideki börekçide arkadaşlarıyla otururken, çay içtiği sırada silahlı saldırganlar geliyor ateş ediyorlar. Direk olarak eşime isabet ediyor ve eşim orada vefat ediyor. Eşim burada normal olarak sigortalı olarak çalışan bir elemandı, kimse ile bir şeyi yoktu. Olsa ailesi ve çevresi herkes bilirdi. Eşimi resmen profesyonel bir tetikçi tutarak öldürtüyorlar, çünkü videolarda da gözüküyor. Arkadaki motorlu kişi ayağa kalkıp da ateş ediyor. Bunu yapabilen profesyonel olabilir, başka bir açıklaması yok. Bir sorunu yoktu, gayet normal işine gidiyordu" diye konuştu.