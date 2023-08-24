Korkunç cinayet kamerada! "1 saat sonra evdeyim" derken öldürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli şahıslar tarafından iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Küçükçekmece'de, motosikletli şahısların iş yerine silahlı saldırı sonrası 1 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Saldırı sonucu hayatını kaybeden Hakan Özer'in eşi ve acılı annesi konuştu. 2 çocuk annesi kadın şüphelilerin yakalanmasını istedi.
Olay, 10 Ağustos 2023 tarihinde Küçükçekmece Yeni Mahalle Selim Tamcı Sokaktaki bir telefon dükkanına motosikletle gelen kasklı 2 kişi iş yerine düzenledikleri silahlı saldırı sonucu 1 kişi ölmüş ve 1 kişi de yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden Hakan Özer'in annesi ve eşi, olayın ardından hala kapalı olan telefon dükkanın önüne gelerek kameralara konuştu.
"OĞLUMUN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"
Oğlunun katillerinin bulunmasını isteyen acılı anne Perihan Özer, "Oğlumu öldürdüler, oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum. Kim öldürdü, niçin öldürüldü devletimden katillerin bulunmasını istiyorum. Oğlum burada çalışıyordu" dedi.
Eşi saldırıda hayatını kaybeden iki çocuk annesi Aslı Özer, "Eşim her gün geldiği gibi işe gelmişti. İlerideki börekçide arkadaşlarıyla otururken, çay içtiği sırada silahlı saldırganlar geliyor ateş ediyorlar. Direk olarak eşime isabet ediyor ve eşim orada vefat ediyor. Eşim burada normal olarak sigortalı olarak çalışan bir elemandı, kimse ile bir şeyi yoktu. Olsa ailesi ve çevresi herkes bilirdi. Eşimi resmen profesyonel bir tetikçi tutarak öldürtüyorlar, çünkü videolarda da gözüküyor. Arkadaki motorlu kişi ayağa kalkıp da ateş ediyor. Bunu yapabilen profesyonel olabilir, başka bir açıklaması yok. Bir sorunu yoktu, gayet normal işine gidiyordu" diye konuştu.
"DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞTU, EŞİMİN İFADESİ VAR"
10 Ocak 2023 tarihinde aynı iş yerine saldırı yapıldığı hatırlatılması üzerine Özer, "Ondan sonra bir daha saldırı oldu. Bunlarla ilgili eşim karakola gidip polise ifadesini verdi. İlk buraya ateş ediliyor sonra parkın köşesinde oluyor. Onunla ilgili eşimin ifadesi mevcut. Bu saldırının onunla ilgili mi başka bir şey mi bilmiyoruz. Eşim vefat edeli neredeyse 15 gün olacak. Bunların bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.
"OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA"
Öte yanda olayın yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kamerada motosikletle gelen kasklı iki kişi kaldırımda duran şahıslara yönelik ateş açtığı görülüyor. Ateş sonucu Hakan Özer ve yoldan geçen İbrahim Ç'nin yere düştüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırganları daha sonra kaçtığı görülüyor. Saldırganları yakalaması için emniyetin soruşturması sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnsanların yaşadığı en şaşırtıcı 10 yer! Sırrını kimse çözemiyor! Uçurumun kenarında...
- KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 KPSS sonuçları ne zaman, yarın mı açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- MEB son dakika açıkladı! 81 il valiliğine gönderildi! "Artık önüne geçilecek" 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 11. sınıflar...
- 2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta 24 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?
- Fiyatı 129 bin TL artmıştı! Fiat Egea’nın yeni fiyatı için 2 hafta kaldı! İşte 2023 Egea’nın güncel fiyat listesi
- Okullar 4 gün mü olacak? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Hafta sonu tatili 3 güne mi çıkacak?
- KYK YURT ÜCRETLERİ 2023 - 2024! 4.tip KYK yurtları kaç kişilik? KYK 1.2.3.4.5.6. tip yurt ücretleri...
- GSB 11.455 sözleşmeli personel alacak! Bakan son dakika açıkladı! İŞKUR Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...
- A101 24 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! Tam 16 sayfa üründe indirim yapıldı
- 5 bin 98 TL Evde Bakım Maaşı artacak mı, ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli maaşı, toplu sözleşme memur zammı...