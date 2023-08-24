Gaziantep’te ’park’ kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar

Olay, Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü cadde üzerindeki dükkanın önüne motoru park etmek isterken kendisini uyaran yabancı uyruklu esnafla tartıştı.