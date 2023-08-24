24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te 'park' kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar

Gaziantep'te 'park' kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
ABONE OL
Gaziantep’te ’park’ kavgası: Satır, sopa ve bıçaklarla dükkanı bastılar

Gaziantep’te bir grup, dükkanın önüne park ettikleri motosiklet için kendilerini uyaran yabancı uyruklu esnafın dükkanını satır, sopa ve bıçaklarla bastı. Tarafları ayırmak isteyen 2 vatandaş yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü cadde üzerindeki dükkanın önüne motoru park etmek isterken kendisini uyaran yabancı uyruklu esnafla tartıştı.

Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü, 7 kişiyle tekrar gelerek, esnafın dükkanını bastı. Bıçak, sopa ve satırla olay yerine gelen saldırganlar, tehditler savurdukları iş yeri sahiplerine saldırdı.

Tarafları ayırmak isteyen çevredeki vatandaşlardan 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşlardan birinin koluna aldığı satır darbesi aile yaralandığı öğrenildi.

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA