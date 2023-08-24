Kocaeli’de otomobil bariyerlere çarptı! Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar ölümden döndü

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sinan Yaşar'ı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.