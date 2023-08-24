Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı! Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar ölümden döndü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Yaşanan feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı. Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Yaşanan feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Gebze ilçesi E-5 Ankara istikameti Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesi Diliskelesi muhtarı Mehmet Özay idaresindeki 34 ABH 639 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sinan Yaşar'ı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NE DEMEK? Vatandaşlık maaşı kaç TL olacak, ne zaman verilecek? Başvuru şartları...
- Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü son dakika? Yevgeni Prigojin uçağı düşürüldü mü? Wagner grubu nedir?
- Maviye Sürgün 11. bölüm izle! Show TV Maviye Sürgün dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle!
- KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI! KYK yurt ücreti ne kadar? 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri 2023-2024!
- AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023 || Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? Güncel miktar...
- İbn-i Sina'dan astım hastalığına doğal çözüm! Ciğerlerinizi dinlendirecek! 2 tanesini karıştırıp...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI | meb.gov.tr
- MOLDE - GALATASARAY MAÇI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maç sonucu!
- Enerya enerji hisse fiyatı kaç TL? ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Hisse kodu...
- SÜPER LİG ERTELENEN MAÇ PROGRAMI 2023 | Maçlar ne zaman oynanacak? GS, FB, BJK, Adana Demirspor...
- Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına ne zaman çıkacak? Ameliyat olan Arda Güler'in sahaya çıkacağı tarih açıklandı mı?