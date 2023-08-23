Karabük’te bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Ailesi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Bartu Aktın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bartu'nun annesi Neslihan Aktın, yaptığı açıklmada akşam çocuk parkında oğlunu köpeğin ısırdığını söyledi.

Çocuğuna 3-4 köpeğin birden saldırdığını belirten Neslihan A, "Bugün çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Lütfen herkes duyarlı olsun. Biz gerekli işlemleri yaptırdık. Çocuğumun tedavisini de yaptırdık. Gerekli adli işlemleri de yaptırdık. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz de hayvanseveriz ama önlem alınmasını istiyoruz." dedi.