Karabük'te bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Karabük'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Bartu Aktın adındaki çocuk yaralandı.
5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 118. Sokak'taki parkta 12 yaşındaki ağabeyi Mehmet ile oyun oynayan Bartu Aktın, köpeklerin saldırısına uğradı.
Küçük çocuk sırtından yaralanırken bunu gören annesi Neslihan Aktın ve çevredeki vatandaşlar köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Ailesi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Bartu Aktın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bartu'nun annesi Neslihan Aktın, yaptığı açıklmada akşam çocuk parkında oğlunu köpeğin ısırdığını söyledi.
Çocuğuna 3-4 köpeğin birden saldırdığını belirten Neslihan A, "Bugün çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna da olabilir. Lütfen herkes duyarlı olsun. Biz gerekli işlemleri yaptırdık. Çocuğumun tedavisini de yaptırdık. Gerekli adli işlemleri de yaptırdık. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz de hayvanseveriz ama önlem alınmasını istiyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü son dakika? Yevgeni Prigojin uçağı düşürüldü mü? Wagner grubu nedir?
- Maviye Sürgün 11. bölüm izle! Show TV Maviye Sürgün dizisi son bölüm tek parça kesintisiz izle!
- KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI! KYK yurt ücreti ne kadar? 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri 2023-2024!
- AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023 || Aile Destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? Güncel miktar...
- İbn-i Sina'dan astım hastalığına doğal çözüm! Ciğerlerinizi dinlendirecek! 2 tanesini karıştırıp...
- AÖL SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı 2023? meb.gov.tr
- MOLDE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 23 Ağustos Molde - Galatasaray maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle!
- Enerya enerji hisse fiyatı kaç TL? ENERYA ENERJİ halka arz ne zaman 2023? Hisse kodu...
- SÜPER LİG ERTELENEN MAÇ PROGRAMI 2023 | Maçlar ne zaman oynanacak? GS, FB, BJK, Adana Demirspor...
- Arda Güler Real Madrid'de ilk maçına ne zaman çıkacak? Ameliyat olan Arda Güler'in sahaya çıkacağı tarih açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta Elif kimdir, mesleği ne? Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden diskalifiye oldu? Instagram hesabı!
- Gelinim Mutfakta 23 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...