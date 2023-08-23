23 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan ölüme terk etti! Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan ölüme terk etti! Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2023
ABONE OL
Yunanistan ölüme terk etti! Muğla’da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA