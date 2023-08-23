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Son dakika: AFAD duyurdu! Ağrı Doğubayazıt'ta korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Son dakika: AFAD duyurdu! Ağrı Doğubayazıt’ta korkutan deprem

Son dakika haberleri... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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