İstanbul'da kadın cinayeti: Çocuğunun gözü önünde kurşunlandı
İstanbul Bayrampaşa'da Meryem Çap, tartıştığı eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ise 11 yaşındaki çocuklarının gözü önünde gerçekleştiği belirtildi.
İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda yaşadıkları dairede eşi Şehmuz Çap (36) ile tartışan Meryem Çap(34), silahla vuruldu.
Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı en yakın hastaneye kaldırdı.
Meryem Çap, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"İLK EVLENDİKLERİ ZAMAN SATIRLA KOVALAMASI SONUCU ABLAM BİZE GELMİŞTİ"
Meryem Çap'ın kardeşi Emre Arslan, evlilikleri boyunca şiddet olaylarının devam ettiğini belirtirken "İlk evlendikleri zaman satırla kovalaması sonucu ablam bizim evimize geldi. Sonra boşanma sürecine girdiler, sonra tekrar barıştılar. Sonra yine şiddet gördüğünü söylüyordu. Zaten kaçarak evlenmişti." dedi.
Arslan şöyle devam etti:
"18 yaşında kaçarken, 'Gelinliğimi giyemedim ama kefenim ile çıkacağım' diye söylemişti. Eşinden çok korktuğunu söylüyordu, uzaklaştırma kararı almıştı, kadın sığınma evinde kalmıştı. 1 buçuk sene önce uzaklaştırma kararı almıştı. Zaten dosyası kabarık birisi. O dönemler polise gitmiştik, yanımızda 1 buçuk sene kalmıştı. Ailesi bize baskı yapmıştı ablamı almak istemişlerdi. Ablamın tekrar onun yanına gitmesinin sebebi ablamı bizimle tehdit etmesiydi. Babam daha iyi biliyor konuyu. Kıskanç biriydi."
"11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUNLANDI"
"Ablam birçok kez kurşunlandı. İnsan hemen suçlunun bulunup cezanın çarptırılmasını istiyor. 11 yaşındaki çocuğu Yusuf'un gözü önünde kurşunlandı." diyen Arslan, "Tek görgü tanığı o çocuk. En son söylediği 'Annemin göğsünde, karnında kan vardı' demiş. Bir an önce bulunmasını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz." dedi.
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