Miras kavgası kiremit devini birbirine düşürdü! Milyon dolarlık servetin paylaşımı için mahkemeye koştu

SAHTE VEKÂLETNAMEYLE ŞİRKET MALLARI SATILIYOR

Meral Ekmekçioğlu Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığı başvuruda kardeşleri, Mehmet Sabri, Hüseyin Bülent ve Berrin Ekmekçioğlu'nun babalarının ölümünün ardından sahte vekaletname ile şirket yönetiminde çoğunluğu ele geçirdiğini bu nedenle aralarında halen devam eden Genel Kurul Butlanı davası bulunduğunu belirtti.