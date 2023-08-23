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İstanbul Kartal'da hareketli gece! Yardım çığlıkları üzerine oraya koştular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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İstanbul Kartal’da hareketli gece! Yardım çığlıkları üzerine oraya koştular

İstanbul Kartal'da kaldırımda yürüyen bir kişi iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şahsın yardım çığlığı üzerine olay yerine gelenler, yaralı olarak buldukları kişiye müdahale etti.

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