Alkolle başlayan sözde eğlence kanla bitti: Destur ver boğazını keseceğim

Olay, 30 Aralık günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Kent merkezinde bir kafe işleten Murat S. ve imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı sevgilisi Şükran Ö., önceden tanıdıkları Mustafa T. ile alkol almak için randevulaştı.

Sevgililer ve Mustafa T. alkol aldığı sırada, masalarına Mustafa T'nin iki arkadaşı daha gelerek guruba katıldı.