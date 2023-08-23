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Annelerden tepki çeken akım! Kafasında yumurta kırılan çocuklar şaşkın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Annelerden tepki çeken akım! Kafasında yumurta kırılan çocuklar şaşkın

Sosyal medyada ebeveynler tarafından çocuklarının başlarında yumurta kırarak gerçekleştirilen yeni bir akım türedi. Ancak "yumurta meydan okuması" denilen bu akım, büyük tepki çekti. Uzmanların ise bu konuda çok önemli uyarıları var.

Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım çıkıyor ve hızla yayılarak kimi zaman iyi kimi zamansa kötü etkiler bırakıyor.

Son olarak çıkan akım ise "yumurta meydan okuması" ebeveynler tarafından çocuklarının başlarına yumurta kırılıyor ve çocukların şaşkınlık, acı ve gözyaşları içinde kaldığı görülüyor.

Videolarda da göründüğü gibi anneler çocuklarının kafasında yumurta kırarken çocukların verdikleri tepkilere gülselerde yaptıkları davranış çocuklarda sese karşı duyarlılık, yeme bozukluğu ve çocukların duygusal tepkilerinin sömürülmesiyle kalıcı etkiler bırakıyor.

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