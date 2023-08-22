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THY, orman yangını nedeniyle Çanakkale-Ankara seferini iptal etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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THY, orman yangını nedeniyle Çanakkale-Ankara seferini iptal etti

Çanakkale’de devam eden orman yangını uçak seferini de iptal ettirdi. Türk Hava Yollarının yarın sabah 08.35’te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.

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