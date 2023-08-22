Araplara özgü kıyafet giyerek para saçan şüphelilerin Türk olduğu tespit edildi
YAŞAM İHA
İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde para saçan 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındıktan sonra adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Araplara özgü kıyafet giyerek para saçan şüphelilerin Türk olduğu tespit edildi.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan, bir kadın ve bir erkeğin Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde etrafa para saçtıkları görüntüler ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, video içeriğinin 2022 yılına ait olduğu ve şüpheli şahsın insanları rencide edici şekilde başka para saçma videolarının da olduğu belirlendi. Şüphelilerin tespitine yönelik yapılan incelemeler kapsamında O.M.N. isimli erkek şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı.
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