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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman beyin kanaması geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Kaman beyin kanaması geçirdi

Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

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