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Diyarbakır'da deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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Diyarbakır’da deprem

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 19.24'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

2023 SON DEPREMLER

20-08-2023 21:06:3238.08938.3417.62ML1.2Çelikhan (Adıyaman)599847

20-08-2023 21:02:2538.84637.3547ML2.3Gürün (Sivas)599845

20-08-2023 20:39:4738.13538.5886.99ML1.0Battalgazi (Malatya)599846

20-08-2023 20:28:5438.1738.0536.98ML1.0Yeşilyurt (Malatya)599843

20-08-2023 20:26:5438.47639.1986.9ML0.9Sivrice (Elazığ)599842

20-08-2023 20:24:3038.23637.3267.75ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)599841

20-08-2023 19:59:2437.82336.6377.08ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş)599844

20-08-2023 19:24:4438.55640.38812.35MW3.6Hani (Diyarbakır)599840

20-08-2023 19:00:3837.43437.2227.52ML1.7Pazarcık (Kahramanmaraş)599838

20-08-2023 18:58:3137.04636.2237ML1.6Merkez (Osmaniye)599839

20-08-2023 18:50:3137.73636.4787.51ML2.0Andırın (Kahramanmaraş)599837

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