Diyarbakır'da deprem
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 19.24'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
2023 SON DEPREMLER
20-08-2023 21:06:3238.08938.3417.62ML1.2Çelikhan (Adıyaman)599847
20-08-2023 21:02:2538.84637.3547ML2.3Gürün (Sivas)599845
20-08-2023 20:39:4738.13538.5886.99ML1.0Battalgazi (Malatya)599846
20-08-2023 20:28:5438.1738.0536.98ML1.0Yeşilyurt (Malatya)599843
20-08-2023 20:26:5438.47639.1986.9ML0.9Sivrice (Elazığ)599842
20-08-2023 20:24:3038.23637.3267.75ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)599841
20-08-2023 19:59:2437.82336.6377.08ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş)599844
20-08-2023 19:24:4438.55640.38812.35MW3.6Hani (Diyarbakır)599840
20-08-2023 19:00:3837.43437.2227.52ML1.7Pazarcık (Kahramanmaraş)599838
20-08-2023 18:58:3137.04636.2237ML1.6Merkez (Osmaniye)599839
20-08-2023 18:50:3137.73636.4787.51ML2.0Andırın (Kahramanmaraş)599837
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